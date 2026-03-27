2025年3月のデビュー直後からグラビア誌を席巻中のグラビア界の超新星・溝端葵さんが、週刊少年チャンピオン17号（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアを飾りました。【写真】鮮烈青の三角ビキニ24歳グラドルの衝撃美ボディデビュー8カ月で少年誌初表紙2025年のデビュー以来、圧倒的な美ボディでグラビア誌を席巻する溝端さん。同誌の表紙＆巻頭グラビアは2025年11月に続いて2度目です。2026年もシンデレラの快進撃は続きそうです