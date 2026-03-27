TVアニメ『あかね噺』が4月4日より放送されることを記念した特別企画として、3月30日発売の『週刊少年ジャンプ』18号にて、桑田佳祐と同作の主人公 阿良川あかねが並んだ表紙風イラストが掲載される。 （関連：桑田佳祐、東日本大震災から15年目に届けた東北地方への思い「また会おうね、って言えることが我々の役目」） 桑田は、本アニメのオープニング主題歌に新曲「人誑し / ひとたらし」を書き下ろし。高揚感を