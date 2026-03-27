私はトモミです。夫キョウヤとのあいだには、4歳の息子アヤトがいます。ミニカーや電車などいわゆる「男の子向けのもの」も大好きなアヤトですが、実はおままごとやお人形など女の子向けのものも好き。そして何よりピンクが大好きです。「何色がいい？」と選ばせると、必ずと言っていいほどピンクを選びます。子どもの瑞々しい感性に感心する一方で、私には心配事がひとつ。世間の目は……一体アヤトをどのような目で見るのでしょ