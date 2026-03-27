プロゴルファー・蝉川泰果選手が、さらなる活躍を誓いました。昨シーズン、賞金ランキング3位の蝉川泰果選手。スポンサー契約を結ぶ住友生命と優勝やイーグルなどの数に応じ寄付をする活動に取り組み、27日、日本ゴルフ協会に寄付金を贈りました。昨シーズンはツアー1勝、イーグル12回、ホールインワン1回で、協会はジュニアゴルファーの育成などに生かすということ