群馬大学は、２月に行われた入試で合格発表後に出題ミスが判明し、新たに４人を合格としたと発表しました。 大学によりますと、出題ミスがあったのは、医学部医学科と保健学科、理工学部の一般選抜と帰国生選抜の試験です。 問題は、お茶を水とみなして熱量保存の考え方に基づいて計算させるものでしたが、前提条件が十分に示されていなかったため当初の正解以外の選択肢も正答として扱うことにしました。 採点した結果、医学部