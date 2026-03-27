アメリカとイスラエルがイランを攻撃してから２８日で１カ月です。中東情勢が不安定化し、原油価格の高騰など身近な生活に影響が出ています。 「こちらのスタンドでは１リットル当たり２８円の値上げに踏み切りました」（リポート） 「車に乗らないと用が足りないから使う物だから高いよね」（客） 急騰したガソリン価格。県内におけるレギュラーガソリン１リットル当たりの平均小売価格は、イランへの攻撃以降、２