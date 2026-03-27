冬眠あけのクマに備えて高崎市は地元の森林組合が寄贈したクマ鈴を遊歩道に設置しました。 高崎市倉渕町の遊歩道で行われたクマ鈴の設置作業です。去年、クマの被害が全国で相次いだことを受けて、高崎市の烏川流域森林組合は設置型のクマ鈴１０個を市に寄贈しました。 ２月から市の職員や森林組合の担当者がクマが目撃された周辺に設置し、２７日に全ての作業を終えました。 市によりますと、今年度クマの人的被害はありません