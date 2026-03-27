消防署の救急隊員が、職務で知り得た個人情報を使って搬送した患者に好意を伝えるメッセージを送っていたなどとして、高崎市等広域消防局は隊員を停職３カ月の懲戒処分にしました。 ２６日付けで停職３カ月の懲戒処分となったのは、高崎北消防署に勤務する２９歳の男性救急隊員です。 高崎市等広域消防局によりますと、隊員は救急搬送した２０代の女性の個人情報を不正に使い、去年１１月からことし１月にかけて女性に対し