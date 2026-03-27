山形県はきょう、テレビ機能のあるカーナビのついた公用車や携帯電話などあわせて４５０台でＮＨＫの受信契約漏れがあったと発表しました。 【写真を見る】NHKとの受信契約県でカーナビなど契約漏れ450台（山形） 県は、全国の自治体でＮＨＫの受信料の契約漏れが相次いで発覚していることを受け、去年の夏ごろから調査を進めていました。 その結果、県でも合わせて４５０台の契約漏れがあることが分かりました。