各地で桜の開花が進む中、前橋市の桜の名所、楽歩堂前橋公園でも春の陽気に誘われて多くの花見客でにぎわっています。 約３５０本のソメイヨシノが植えられている前橋市の楽歩堂前橋公園です。公園の管理事務所によりますと、園内の桜は３月２１日に開花し、現在は５分咲きとなっています。 公園では屋台やキッチンカーが軒を連ねる「桜まつり」が開かれていて、天気に恵まれたきょうは桜の下で食事や花見を楽しむ人でにぎ