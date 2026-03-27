福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 花咲く都 京都展大丸福岡天神店で6年ぶりの開催。「京寿司盛合せ」「網野名物ばらずし」「さくら生八ツ橋」などのお花見グルメ、スイーツや工芸品などを販売する。日時:3月30日(月)まで、午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで）場所:大丸福岡天神店 本館8階催場https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/587