総合化学メーカー＝トクヤマはおよそ90年の歴史を持つ国内のセメント販売事業を譲渡すると発表しました。これは3月25日に開かれた取締役会で決定したものでセメント販売事業を子会社化しことし10月にその全株式を業界大手の太平洋セメントに譲渡することになりました。また2028年度を目途にセメント製造を停止することも検討するとしています。トクヤマは、1938年に創業事業であるソーダ灰の製造の中で大量に発