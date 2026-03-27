県教育委員会は27日、3人の懲戒処分を発表しました。県立高校の教頭として勤務していた男性が女子生徒の尻を触ったとして停職に。また中学生の生徒が喫煙するのを容認し自家用車の中で一緒に喫煙していたとして52歳の教諭が減給などとなっています。（県教育委員会の会見）「県民の皆様に深くお詫び申し上げます」県教委によるとこのうち、公立中学校の52歳の男性教諭は2025年10月から2026年2月にかけて学校の敷地内に停めていた自