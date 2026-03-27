ピカピカの1年生に向け素敵なプレゼントです。ランドセルをきれいに使ってもらおうと県内の内装事業者が27日、周南市の小学校のロッカーをボランティアで直しました。27日は内装業者38社でつくる山口県室内装飾事業協同組合のメンバーが周南市の今宿小学校の1年生用のロッカーを修繕しました。室内装飾組合では、ロッカーの老朽化でランドセルに傷がついてしまう恐れがあると聞きモノを大切にする心を学ん