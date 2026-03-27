周南市の中学校を3月に卒業した生徒が27日、制作した包装紙を市内の雑貨店に届けました。包装紙を届けたのは3月7日に岐陽中学校を卒業した相本 真吏奈さんです。岐陽中学校では生徒と地域をつなげようと3年生の生徒が美術の授業で市内の店舗の包装紙を制作していて各クラスで選ばれた包装紙を店舗に届けています。相本さんは徳山駅銀座商店街にある雑貨店＝「NOICHI」に包装紙およそ500部を届けました。工芸品や日用品を販売する雑