5月の知事選に、37歳の新顔が名乗りを上げました。立憲民主党県連は臨時の会議を開き、土田竜吾県議の知事選への擁立を正式に決めました。立憲民主党を支援する連合新潟も土田さんへの推薦を決めています。 緊急で開催された立憲民主党県連の常任幹事会。 ■立憲民主党県連 大渕健代表代行 「今日の議題は1点だけ、知事選についての対応でございます。」 一部を除き非公開で行われた会議のなかで、難航していた知事選の