日本テレビ系列で放送した24時間テレビの寄付金で購入した車いすが防府市の特別養護老人ホームに贈られました。特別養護老人ホームライフケア高砂に贈られたのは足でこいで操作する車いすです。贈呈セレモニーではライフケア高砂の上田巌理事長に山口放送の村重理是常務から目録が手渡されました。ライフケア高砂は特別養護老人ホームやデイサービスなどあわせておよそ160人が利用しています。贈ら