花角知事は、27日の県議会で来年度予算案が可決されたことを受けて取材に応じました。知事選については、「8年間やってきたことへの評価を頂きたい」と話しています。 物価高や人口減少などへの対策を盛り込んだ総額約1兆1698億円の来年度予算案は、27日の県議会本会議で賛成多数で可決されました。 ■花角英世知事 「予算案を認めていただいたのでこの予算をしっかり実行して、活力ある新潟・安全安心で暮らしやすい新潟を