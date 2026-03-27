性的マイノリティへの理解や支援の輪を広げようというイベントが5月に山口市で開催されます。「たくさんの人に参加してほしい」…実行委員会が参加を呼びかけています。実行委員会が会見を開き、2026年の山口レインボープライドの開催を発表しました。プライドパレードは「ありのままの自分にプライドを持とう」というメッセージのもと、多様な性の在り方を祝い、世界中で行われているイベントです。山口レイン