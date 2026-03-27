北海道釧路市は2026年3月27日、産業振興部に勤務する20代の女性職員を懲戒処分にしたと発表しました。職員は病気のため休職していた2025年9月からの7か月間、医師に相談することなく、また営利企業で働くことなどの許可を得ずに飲食店で66日間にわたってアルバイトとして勤務し、合計52万8300円の報酬を得ていました。市民からの情報提供があり、聞き取りに対して職員は、バーで料理の盛り付けなどをしていたと認めたという