＜アクサレディス宮崎初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞高橋彩華はボギーなしの「66」を、不思議そうに振り返った。「ショットはめっちゃいいか、どっかにいくか」。フェアウェイキープ率85％（12/14）、パーオン率77％（14/18）と数字は高水準ながら、気持ちよく18ホールを回れたわけではない。【LIVEフォト】48歳が大健闘！復帰戦の大山志保が好プレー連発奪った6つのバーディはいずれも「ワ