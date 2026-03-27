高市総理は27日、中東情勢の悪化で世界的なエネルギー危機となる中、電力の安定供給を確保するため、「石炭火力の稼働を高める」と明らかにしました。日本は輸入するLNG＝液化天然ガスのうち、およそ6%を中東・ホルムズ海峡を経由して調達していますが、高市総理は27日、自身のXを更新し、「現在、電力の安定供給に支障は出ていませんが、さらに万全を期すため、石炭火力の稼働を高め、LNGの使用を節約していく」と明らかにしまし