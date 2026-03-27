「ねじ式」や「無能の人」などの作品で知られる漫画家のつげ義春さんが亡くなりました。88歳でした。筑摩書房によりますと、漫画家のつげ義春さんが今月3日、誤えん性肺炎のため亡くなりました。88歳でした。つげさんは1937年に東京で生まれ、1955年本格的にデビュー。漫画雑誌「ガロ」に作品を発表し、「ねじ式」や「無能の人」など不条理な世界観、夢や旅を題材とした漫画で根強いファンを獲得しました。2020年には、ヨーロッパ