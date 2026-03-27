フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングスの清水社長は、旧村上ファンド系の投資会社がフジの不動産事業買収の意向を再び表明したことについて、「意図を確認したい」と述べました。フジ・メディア・ホールディングスをめぐっては、旧村上ファンド系の投資会社が傘下の「サンケイビル」などの不動産事業の切り離しなどを求めていましたが、2月に一転して大規模な買い付け方針を撤回する考えを示していました。しかし、