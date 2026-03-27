NEWS加藤シゲアキ（38）が、27日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。4年前に白血病を患った父について話した。加藤は父について「すごく元気な人。当時まだ60代半ばで、まったく予想していなかった」と発病当時の気持ちを話した。「前兆はあって。体が痛いって言っていたんですけど。数値とか、いろんなレントゲンには、ぱっと見は異常がなかったので、違う病名がついたりしていた」と言う。「たまたま体