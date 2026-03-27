燃料価格の高騰は、交通インフラにも影響を及ぼしかねない事態となっています。【写真を見る】運送業界3団体が訴え「考えられないことが起きている」“軽油の売り惜しみ”“経営危機に直面”燃料価格の高騰は交通インフラにも自民党本部ではきょう、燃料の高騰などに不安を抱える運送業界の3団体が政府に対応を求める決起大会を開催。いま、運送の現場では「考えられないことが起きている」といいます。全日本トラック協会寺岡