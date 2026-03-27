フジテレビ宮司愛海アナウンサー（34）が27日、同局系「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）に生出演。番組卒業後、海外の大学院に留学すると生放送内で発表した。番組の最後、宮司アナは「3年半、本当にありがとうございました。この3年半は真っすぐ社会と向き合って、やりがいを感じ続けた濃密な3年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました」と切り出した。続けて「そんな中、いつしか、もっと