東京国税局はきょう、酒の小売りを認める公文書を偽造するなどしたとして、50代の男性職員を懲戒処分にしたと発表しました。停職6か月の懲戒処分を受けたのは、都内の税務署で上席国税調査官を務める50代の男性職員です。東京派遣国税庁監察官はきょう、この男性職員を、2021年2月から2025年6月までの間に、酒の小売りを認める「酒類販売業免許通知書」などの公文書5件を偽造するなどした疑いで東京地検に書類送検しました。東京国