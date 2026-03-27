フジテレビ系「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）が27日、放送された。元NHKアナウンサーの青井実キャスター（45）が今放送でともにMCを務めていた宮司愛海アナとともに卒業。宮司アナが今年の秋に海外の大学院への留学を発表。その後、青井も続いた。「私は2年間ですけど、短い間でしたがお世話になりました。本当に考えさせられたり、つらかったり、立ち止まることもありましたけど、やっぱり心からの感謝を申し上げ