陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件を受け、小泉防衛大臣が「誠に遺憾だ」と述べたことについて、中国外務省の報道官は「それだけでは到底不十分だ」として、日本側に事件の徹底調査を求めました。中国外務省林剣 報道官「日本はすでに中国に対し、事件について深い遺憾の意を表明したが、それだけでは到底不十分だ」中国外務省の林剣報道官は27日の会見でこう述べたうえで、事件について速やかに徹