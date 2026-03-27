◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)巨人のキャベッジ選手が初回にホームランを放ちました。初回を無失点でしのいだ巨人はその裏、1番キャベッジ選手は阪神の先発・村上頌樹投手の2球目をライトスタンドへ。開幕戦で先頭打者ホームランを放ち東京ドームは大歓声となりました。キャベッジ選手は2026年プロ野球1号。ベンチでは巨人・開幕投手の竹丸和幸投手が出迎えハイタッチ。ルーキーに心強い先制点をプレゼントし