就任宣誓するバレンドラ・シャハ氏＝27日、ネパール・カトマンズ（ロイター＝共同）【ティンプー共同】5日のネパール下院総選挙で圧勝した新興の国民独立党（RSP）のバレンドラ・シャハ氏（35）が27日、首相に就任した。ラッパーで首都カトマンズ市長の経験がある。30代での首相就任は同国では極めて異例。既存政治に不満を持つ10〜20代のZ世代の声を反映し、政治の刷新や雇用創出を進められるかどうか、手腕が注目される。ネ