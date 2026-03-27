人手が足りない分野で外国人労働者を受け入れる「特定技能」制度について、出入国在留管理庁と農林水産省は２７日、外食業分野での受け入れを４月１３日から原則停止すると発表した。受け入れが上限の５万人を超える見込みとなったためで、業界では人手不足に拍車がかかる可能性がある。特定技能制度では、１９分野で人手不足の状況に応じて、受け入れの上限が定められている。最長５年の就労が可能な「１号」と、事実上無期限