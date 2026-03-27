カンテレは27日、大阪市の同局で春の改編会見を行い、なにわ男子藤原丈一郎（30）の初の単独冠番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」（4月13日スタート、月曜深夜0時15分）の放送開始を発表した。藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは19年〜21年に放送されていた「なにわからAぇ！風吹かせます！〜なにわイケメン学園×Aぇ！男塾〜」以来、約5年ぶり。生粋のオリックスファンとして知られる藤原が、オリックスへ