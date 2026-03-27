元英国首相のリズ・トラス氏がメーガン妃の現状について批判した。米ケーブルネットワーク局「ニュース・ネイション・ナウ」が２６日、報じたメーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」は３月にネットフリックスとの提携を打ち切られており、ヘンリー王子とメーガン妃は米ロサンゼルス・モンテシトの豪邸での生活で、経済的に苦しい状況にあると推測されている。一部ではメーガン妃の英国への復帰を望む報道も出ているが、２０