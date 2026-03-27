ＲＹＯ（ＭＥ）、ＲＹＯＪＩ（Ｖｏ＆ＭＥ）、大蔵（ＭＣ）からなるラップグループ「ケツメイシ」が２７日、最新の音声生成ＡＩ技術を活用したプロジェクト「ケツメイシの＃それでは聴いてください」を公開した。同プロジェクトは、２０２６年４月から開始する２５周年記念の全国アリーナツアー開催を記念したもの。特設サイトでメッセージを入力すると、大蔵の声をＡＩで再現した「Ｄ−ＡＩ−ＺＯ」（ディーエーアイゾー）が