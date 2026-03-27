俳優の井浦新（５１）と歌手の坂本美雨（４５）が２７日、東京・上野の東京芸術大学大学美術館で行われた「ＮＨＫ日曜美術館５０周年展取材会」に出席した。翌２８日から開幕する同展覧会では、番組の司会を務めた井浦が音声ガイドのナビゲーターを担当。ガイドとともに国内外の名品１２０展の作品を鑑賞することができる。作品には解説だけでなく、番組ゲストのコメントも添えられる。井浦は「ゲストの方の言葉がもう一つ