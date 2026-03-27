【「虫よけ つるだけTENGA」・「虫よけ おくだけTENGA」】 3月27日 発売 価格：各3,480円 TENGAは、アース製薬とコラボレーションした「虫よけ つるだけTENGA」と「虫よけ おくだけTENGA」を3月27日に発売した。価格は各3,480円。 両商品は、アース製薬の設立100周年とTENGAの創業20周年の両社の節目を記念して展開されるコラボ商品。「悪い虫を寄せ付けない