競泳男子４００メートルで２０２４年パリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）が、大舞台に向けたチームの展望を明かした。愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）の代表に選出された松下は、２７日に東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた合宿に参加。男女２選手ずつで構成されたリーダーの１人に任命されたエースは「国際大会でしっかり結果を出すところが今の日本競泳界の課題ではある。みんなが最大限のパフォー