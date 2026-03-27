ジャルパックは2月12日より、「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026オフィシャルツアー」を販売している。申し込み期限は4月3日。ジャルパック、音楽フェス「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE」のスタンド正面チケット&特典付きツアー「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE」は、多彩なアーティストが集結する札幌の音楽フェスで、4月18日と19日に「大和ハウス プレミストドーム」(札幌ドーム)にて開催される。初のオフィシャルツアーとなる同ツ