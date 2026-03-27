【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月より放送開始となる、都築真紀が原作・脚本を手掛ける完全新作TVアニメーション「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」のキービジュアル第3弾が公開となった。公開となったキービジュアル第3弾には、これまでシリーズをけん引してきたなのはとフェイトが、本ビジュアルにて初お披露目となる新しいバリアジャケットを身に纏っている。その二人の背後では炎が激しく揺ら