北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際、建物への危険があったとして猟銃の所持許可を取り消された北海道猟友会砂川支部長、池上治男さん（77）が道に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷（林道晴裁判長）は27日、道の処分を適法とした二審・札幌高裁判決を破棄し、処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。 最高裁が自ら結論を出す「破棄自判」により、池上さんの逆転勝訴が確定した。これにより、7年