消防によりますと、27日午後4時半前、垂水市浜平の国道220号を走っていた乗用車と、対向車線の大型トラックが衝突しました。 この事故で乗用車を運転していた男性が軽いけがをして救急搬送されました。男性は事故当時、居眠り運転をしていたとみられるということです。 日本道路交通情報センターによりますと、事故の影響で現場付近は午後6時現在、片側交互通行となっています。 ・ ・ ・