東京・池袋のポケモンセンターで起きたストーカー殺人事件についてアンミカさんが2026年3月27日放送の「ミヤネ屋」（日本テレビ系）で、加害者側のカウンセリングの必要性を訴えたが、それがなかなか難しい。男は、警察からカウンセリングの申し出を拒否していた事件は26日夜、池袋・サンシャインシティにあるポケモンセンターの女性店員（21）が元交際相手の男（26）に刃物で刺されて死亡した事件。女性を刺した男はその後自ら首