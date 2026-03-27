秋田朝日放送 ３０年に渡り西武秋田店で営業を続けてきた青果専門店「南国屋」が３月末で営業を終了します。２７日からからワンコイン＝１００円で、デパートの果物売り場に欠かせないジューススタンドの生ジュースが楽しめる特別企画が始まりました。 ※動画配信ニュースでご覧ください。