ドル指数は上昇、原油高を受けて＝ロンドン為替 ロンドン市場ではドル指数が上昇している。東京午後の９９．８０３を安値に、前日NY終値９９．９００を上回ると、足元では１００．０４５に高値を伸ばしている。３月２３日以来のドル高水準となっている。 NY原油先物が93ドル台から96ドル台後半へと上昇している。中東紛争の長期化が懸念される状況となっており、為替市場での「有事のドル買い」圧力につながっている。