パツァリデス・キプロス中銀総裁 私は急いで決定を下すつもりはなく、より慎重な姿勢をとりたい これを一時的な現象として見過ごすか、それとも利上げの決定を下すべきか、依然として検討が必要だ 現時点では決定を下すのに十分な情報がない 我々は依然としてベースラインに沿った状況にあると考えている 戦争の期間や激しさに変化を示すような兆候は現れていない 知恵は、より多くの情報から得られるものだ 情報が