高市首相 石炭火力の稼働を高め、LNGの使用を節約していく 26年度は効率の悪い石炭火力の稼働抑制措置を適用しない 年約50万トンのLNG消費を節約 今後も電力の安定供給確保へ必要な対応を機動的に講じる