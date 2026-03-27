大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜3月26日(日本時間27日)ロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースが、日本人の投打の主軸がチームを牽引して、開幕戦を快勝した。 2年連続開幕を任された山本由伸投手(27)は4回に先制の2ランを許したが、5回に味方打線が4点を奪って逆転し、95球を投げ6回2失点で勝利投手。 「1番・DH」で先発出場した大谷翔平選