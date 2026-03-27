フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さんのフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）卒業ショットに惜しむ声が多数寄せられた。２７日にインスタグラムで「“ぽかぽか”木曜レギュラーバラエティ不慣れな私にいつと優しく対応してくださり、２年間本当にありがとうございました！最後にみんなでロケ出来て幸せでした」と感謝をつづり、「ぽかぽか」メンバーとの集合写真を